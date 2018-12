Bordeaux : la mairie prend de nouvelles mesures préventives en prévision de l'acte 7 des Gilets Jaunes

Par Stéphanie Brossard, France Bleu Gironde

Comme lors des samedis précédents et alors qu'une nouvelle manifestation est annoncée à Bordeaux samedi 29 décembre, la municipalité prend les devants et annonce la fermeture de ses services, des musées et de certains jardins.