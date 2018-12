Gilets jaunes : la préfecture du Gard prononce de nombreuses interdictions avant un nouveau week-end de manifestations

Nîmes, France

La préfecture du Gard prononce de nombreuses restrictions à la veille des manifestations des gilets jaunes du week-end. L'usage de pétards et de fumigènes (artifices de divertissement) est interdit sur la voie publique, Il est également interdit de vendre, d'acheter et de transporter du carburant et des produits inflammables dans des jerrycans (récipients transportables). Interdiction aussi de transporter des bouteilles de gaz. Enfin, la vente à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont également interdites. Cet arrêté s'applique à partir de ce vendredi 7 décembre jusqu'à dimanche 9 décembre à minuit. La préfecture du Gard précise que ces dispositions visent à "prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques".