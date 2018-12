PHOTOS - Gilets jaunes dans les Bouches-du-Rhône : situation de plus en plus tendue

Après un troisième samedi de mobilisation des gilets jaunes, la situation se tend sur différents points des Bouches-du-Rhône, 26 personnes ont été interpellées à Marseille à l'issue d'échauffourées dans le centre-ville et huit personnes à La Ciotat après des dégradations.

Marseille, France

Plusieurs échauffourées ont éclaté à Marseille à l'issue des manifestations prévues dans le centre-ville dont celle des gilets jaunes. Une grosse centaine de casseurs, selon la préfecture, s'en est pris à des boutiques et au mobilier urbain. Des voitures de police ont également été vandalisées dont une incendiée. Du côté des forces de l'ordre, quatre fonctionnaires ont été légèrement blessés. Quelque 26 personnes ont été interpellées samedi soir.

#Marseille les dégâts après les manifestations du 1er décembre pic.twitter.com/sPH81jsgo0 — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 2, 2018

Une quarantaine de casseurs à La Ciotat

À La Ciotat, des affrontements entre force de l'ordre et une quarantaine de casseurs se sont déroulés dans la soirée de samedi. Des casseurs cagoulés qui ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Certains ont même tenté de rouler sur des policiers. Deux membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessées. Huit personnes ont été interpellées.

Si les gilets jaunes réaffirment la volonté de mener une mobilisation pacifique dans la région, en dénonçant ces violences de la part d'individus qui viennent se mêler aux manifestants, la mobilisation estde plus en plus tendue dans les Bouches-du-Rhône et la question se pose pour la suite du mouvement.

Après les échauffourées à Marseille, une odeur de brûlé flotte dans les rues du centre-ville tandis que les rues restent jonchées de poubelles incendiées. pic.twitter.com/OwkXO1h1B3 — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 1, 2018