Gilets jaunes : la vraie fausse manifestation à Valence

La manifestation déclarée en préfecture prévoyait un rassemblement à 14h00 devant la fontaine monumentale de Valence. La préfecture l'a finalement interdite ce mardi matin, évoquant le risque sanitaire et des troubles à l'ordre public. Certains ont tout de même réussi à détourner les règles mais n'ont pas eu la visibilité recherchée.

Serge Panel, de la CNT-STP 26 (confédération nationale des travailleurs), figure emblématique des gilets jaunes avait déclaré en préfecture une manifestation prévue ce mardi en début d'après-midi à Valence pour manifester contre la loi controversée de sécurité globale examinée à l'Assemblée nationale.

Une deuxième manifestation interdite

Deux ans jour pour jour après le début des blocages sur les ronds-points, difficile d'apercevoir les manifestants. Aucun gilet jaune apparent aux alentours de la fontaine monumentale. "On est là !", alerte malgré tout un groupe qui semble se balader. "Aujourd'hui on ne peut même plus manifester, s'indigne Seda. On a dû se disperser, je comprends que les gens n'ont pas envie de payer de 135 euros d'amende".

Des gendarmes contrôlent les attestations. Seda en a fait une pour des achats de première nécessité. Elle s'alarme sur la loi examinée à partir de ce mardi à l'Assemblée nationale : "C'est invraisemblable que la police peut nous filmer par drone et que nous, on nous brime. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait, avec des gens blessés, je crois qu'on va vers un Etat de plus en plus policier".

Ce mardi, Valence Insoumise s'indigne dans un communiqué de la décision préfectorale d'interdire cette manifestation. "Nous prenons considération de cet acte comme une défiance réitérée à la démocratie et ses droits fondamentaux", peut-on lire. Une manifestation devait se dérouler ce mardi soir à 18h à Valence mais elle aussi, a été interdite.