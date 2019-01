VIDEO. Gilets Jaunes : Le boxeur s'explique dans une vidéo : "Oui j'ai mal réagi !"

Massy, France

Le "gitan de Massy" comme il est surnommé dans le milieu de la boxe s'est présenté de lui même aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris ce lundi matin. Cet homme originaire de l'Essonne qui était activement recherché par la police explique son geste dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce lundi matin. Une cagnotte en ligne a également été lancée sur internet. En quelques heures, plus de 10.000 euros ont déjà été récoltés.

J'ai la colère du peuple en moi"

Dans cette vidéo, Christophe Dettinger explique être "un gilet jaune : ni d’extrême gauche, ni d’extrême droite". Il précise également avoir participé tous les samedis aux manifestations des gilets jaunes à Paris. "J'ai la colère du peuple qui est en moi" explique t-il dans cette vidéo enregistrée ce dimanche avant qu'il ne se présente aux forces de l'ordre ce lundi matin.

J'ai mal réagi mais je me suis défendu"

Sur les événements qui se sont déroulés ce samedi à Paris, il explique : "Oui, je me suis fait gazer avec mon ami et ma femme et à un moment, la colère est montée en moi et oui j'ai mal réagi mais je me suis défendu". Il lance enfin un appel à continuer le combat "pacifiquement".

Selon les informations de France Bleu Paris, Christophe Dettinger est agent territorial au sein des services techniques de la ville d'Arpajon (Essonne) depuis quelques mois. Il travaillait jusqu'en 2017 pour la ville de Massy. Il était également licencié au club de boxe du Ring de Massy jusqu'en 2013 où il est devenu double champion de France des poids lourds-léger.