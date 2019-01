Gilets jaunes : le dépôt pétrolier du Mans à nouveau bloqué

Le Mans, France

Les gilets jaunes remettent çà. Comme il y a un mois, ils ont décidé de bloquer à nouveau le dépôt pétrolier du Mans. Environ soixante-quinze manifestants ont barré dimanche soir les accès au site. Ils occupent les ronds-points à proximité. Des palettes ont été dressées autour du dépôt qui alimente les stations service de la Sarthe. Les accès au dépôt via l'avenue Pierre Piffault et rue de la Foucaudière sont barrés, selon les manifestants que nous avons contactés . En décembre dernier, les gilets jaunes avaient bloqué pendant dix jours le dépôt pétrolier du Mans avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Trois personnes avaient été interpellées. Ils sont actuellement une vingtaine et ils empêchent les camions citernes de rentrer et de sortir.

Des gilets jaunes bloquent les ronds-points à proximité du dépôt pétrolier © Radio France - Morgane Heuclin Reffait

Nouveau week-end de violence.

Samedi, la manifestation des gilets jaunes a de nouveau dégénéré. Des casseurs ont envahi le Palais des Congrès et de la Culture au Mans où se déroulaient les voeux du maire Stéphane Le Foll. Les portes du bâtiments ont volé en éclat. Les voeux du maire ont été annulés et l'assistance a été évacuée. Un déchaînement de violence qui a provoqué une vive réaction de la classe politique sarthoise.