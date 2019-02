Attaque des locaux de Ouest France au Mans : "ça ne nous empêchera pas de continuer notre travail"

Le Mans, France

Une quarantaine d'impacts sur la vitrine de la devanture pourtant en double vitrage : les locaux d'Ouest France au Mans ont été pris pour cible par cinq casseurs samedi, vers 16h30, alors que 350 gilets jaunes manifestaient dans la rue. "Ils étaient vêtus de noir, _ils ont commencé à taper avec les pieds avant d'y aller au marteau, protégés par des parapluies pour éviter d'être filmés_", explique Eric de Grandmaison, le directeur départemental du journal. Deux des casseurs sont ensuite entrés brièvement dans les locaux, avant de repartir avec l'arrivée de la police.

Une équipe choquée

C'est la première fois que des locaux d'Ouest France sont ainsi envahis. "D'anciens employés qui ont vécu 1968 me disent qu'ils n'avaient pas connu cette violence !", lance Eric de Grandmaison. Les deux casseurs qui sont entrés n'ont pas eu le temps d'atteindre la salle de la rédaction, mais "les journalistes et les metteurs en page les ont vu arriver par la baie vitrée, masqués et marteaux à la main", indique le directeur départemental du journal. La première réaction c'est la peur !".

Six des vingt-deux membres de l'équipe étaient présents à ce moment. Plusieurs journalistes ont ainsi fait part de leur crainte de revenir au travail. "On a pris le temps d'en parler, il y a des blessures psychologiques même si personne n'a été physiquement blessé", ajoute Eric de Grandmaison. Des rendez-vous individuels avec une assistante sociale sont d'ailleurs prévus pour permettre à chacun de s'exprimer.

"Ciblé contre la presse"

Depuis des semaines, les journalistes d'Ouest France reçoivent des menaces verbales dans les manifestations : "on est passé des menaces aux actes", constate Eric de Grandmaison. Il y a dix jours, l'équipe a par ailleurs reçu un message privé anonyme sur un réseau social les mettant explicitement en garde : "ne venez pas travailler samedi, ça va être chaud pour vous !". Tout le monde avait donc pris soin de ranger son matériel de travail dans les armoires.

Le fait de casser, c'est une forme de dissuasion par la violence. Ça ne nous arrêtera pas !

"Dans notre métier, _on rend compte des manifestations, mais aussi des réactions des institutionnels comme les élus ou le préfet, et ça dérange certains_", explique Eric de Grandmaison. Malgré les craintes d'agression, les journalistes comptent bien couvrir les prochaines manifestations des gilets jaunes, en prenant des précautions. "Ce qui s'est passé ce samedi a provoqué beaucoup de réactions de sympathie à notre égard, ça nous encourage à continuer notre métier", conclut le directeur départemental du journal.