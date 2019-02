"Gilets jaunes" : le Parlement européen dénonce le recours aux lanceurs de balles de défense

Le texte ne mentionne pas explicitement la France mais les manifestations des "gilets jaunes" qui agitent le pays depuis le 17 novembre ont été évoquées à plusieurs reprises dans l'hémicycle du Parlement européen. Les députés des pays membres de l'UE ont "dénoncé" jeudi "le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques". La résolution non-contraignante qui ne condamne pas explicitement le recours aux controversés lanceurs de balles de défense (LBD) a été adoptée par 438 voix. 78 élus ont voté contre et 87 se sont abstenus.

Un débat sur le droit à manifester pacifiquement et le vote d'une résolution avaient été inscrits à l’ordre du jour de la session de février à l’initiative des partis de gauche français, qui souhaitaient réagir au nombre important de blessés comptabilisés depuis trois mois.

"Un usage sans limite de ces instruments"

Les manifestants ont, à plusieurs reprises, protesté contre la dangerosité de l'arsenal utilisé par les forces de l'ordre, notamment les grenades de désencerclement et les lanceurs de balles de défense (LBD) accusés de provoquer d'importantes blessures.

Selon la délégation socialiste française au Parlement européen, 1.700 personnes ont été blessées depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", dont 94 gravement, 13 personnes ayant perdu un œil. "Il n'y a qu'en France, en Pologne et en Grèce qu'il y a un usage sans limite de ces instruments qui (...), selon les équipes médicales, causent des blessures de guerre" s'est indigné l'eurodéputé écologiste français Yannick Jadot.

Saisi par la CGT et la Ligue des droits de l’Homme, le Conseil d'État a tranché début février estimant que les LBD "demeurent particulièrement appropriés" pour faire face à des manifestations violentes "sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation." À Strasbourg toutefois, la gauche a obtenu que soit confiée à la commission des libertés civiles du Parlement le soin de préparer un rapport sur le sujet.

À l'issue du vote, les eurodéputés français de Generation.s (groupe S&D), ont appelé "le Président de la République française" à "entendre l'alerte du Parlement européen et revoir sa politique de maintien de l'ordre, qui conduit à une surenchère de violence".