Gilets jaunes : le point sur l'acte VII dans le Nord-Pas-de-Calais

Une journée globalement calme dans le Nord et le Pas-de-Calais pour l'acte VII du mouvement des gilets jaunes. C'est à Lille que ça a été le plus tendu entre manifestants et forces de l'ordre.

Nord-Pas-de-Calais, France

Dans le Pas-de-Calais, une cinquantaine de manifestants ont occupé l'autoroute A16, ce samedi matin, coupant la circulation dans les deux sens, pendant une heure. Une centaine de gilets jaunes ont aussi investi le parking du Carrefour de Liévin, sans blocage. Et à Calais, une marche blanche a été organisée en hommage aux personnes décédées depuis le début du mouvement.

Six personnes interpellées à Lille

Dans le Nord, des manifestations à Dunkerque, et à Tourcoing, samedi matin. Mais c'est à Lille que s'est concentrée la mobilisation. Entre 500 et 600 personnes ont battu le pavé, selon la préfecture. Partis de la place de la République, ils ont défilé vers le quartier de Wazemmes et ont tenté de bloquer le rond de la Porte des Postes, donnant lieu a des heurts entre manifestants et forces de l'ordre au niveau du boulevard de Metz. Six personnes ont été interpellées.