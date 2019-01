Gilets jaunes: le préfet de la Marne interdit des manifestations

Le préfet de la Marne vient de publier des arrêtés préfectoraux interdisant de nouvelles manifestations aux abords de la traversée urbaine de Reims et du stade Delaune pour le week end des 12 et 13 janvier

Reims, France

Sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes annoncent de nouvelles manifestations cette fin de semaine. A Reims, si un rassemblement semble prévu sur le parvis de la cathédrale en début d'après midi, on ne connait pas les intentions pour la suite. Pour prévenir les débordements de la semaine dernière, le préfet interdit les manifestations samedi 12 et dimanche 13 janvier sur l' autoroute A344 et donc la traversée urbaine de Reims ainsi qu'aux abords du stade Auguste Delaune. Le préfet précise qu'aucune manifestation n' a été déclarée mais sur les réseaux sociaux " les termes de l'appel à manifester contient des appels explicites à une manifestation violente et à une opposition aux institutions".

Les sanctions pénales encourues par les contrevenants :

- Jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d' amende pour les organisateurs

- Une contravention pour participation à une manifestation interdite.