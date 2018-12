Gilets jaunes : le préfet du Doubs condamne les violences "avec la plus grande fermeté"

Le préfet du Doubs condamne "avec la plus grande fermeté les nombreuses violences" survenues ce samedi à Besançon, à l'issue de la manifestation des gilets jaunes : jets de projectile et d'acide, mais aussi tirs au mortier d'engins explosifs sur les forces de l'ordre.

Besançon, France

Le Préfet du Doubs condamne avec "la plus grande fermeté" les nombreuses violences, jets de projectiles et d'acide ainsi que les tirs au mortier d'engins explosifs qui sont intervenus contre les forces de l'ordre à la fin de la manifestation des "gilets jaunes", ce samedi 22 décembre à Besançon.

Des individus dont le seul objectif est d'affronter les forces de l'ordre"

"Seul le sang froid et le professionnalisme des policiers et des gendarmes a permis d'éviter des blessés, précise Joël Mathurin, chez des individus dont le seul objectif était d'affronter les forces de l'ordre". Dans un communiqué, le préfet ajoute "regretter que les nombreux manifestants pacifistes présents ne se soient pas donnés les moyens d'éviter de se faire infiltrer par des individus violents qui ont profité de leur manifestation pour se dissimuler à l'intérieur du cortège avec la volonté clairement affichée de s'en prendre aux personnes et au biens".

Le temps du dialogue"

Joël Mathurin demande également l'arrêt de toutes les actions d'entrave à la circulation, comme celles à la frontière suisse. "C'est désormais le temps du dialogue et de la concertation" conclut le préfet du Doubs.

