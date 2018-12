Gilets Jaunes : les campements sur trois ronds-points de la Loire détruits, les manifestants s’interrogent

Des incendies ont détruits ce mardi soir trois campements de gilets jaunes dans la Loire. Les responsables du mouvement expliquent ne pas avoir donné de consignes et cherchent les causes de ces incendies.

Loire, France

Les campements des Gilets Jaunes de Auchan Villars, d’Andrézieux et de Mably ont été en partie détruits par le feu ce mardi soir 18 novembre. Des incendies qui se sont produits au même moment, entre 19h et 20h. Les pompiers sont intervenus sur les sites de Mably et de Villars sans qu’il n’y ait de blessés. Toutefois les porte-paroles des Gilets Jaunes insistent " aucune consigne n’a été donné pour suivre les instructions du ministre de l’intérieur. Nous ne comprenons pas. " résume Brice Telki.

Les foulards rouges

Certains parlent d’ "actes de vandalisme" et pointe du doigt des " foulards rouges". Un groupe qui demande le "rétablissement de l'ordre public et des libertés individuelles" et dénoncent la "dictature" des gilets jaunes.

Les Gilets Jaunes de la Loire et de la Haute-Loire qui préparent en tous cas l'acte VI prévus samedi 22 décembre au matin. Ils veulent une mobilisation identique au 17 novembre ciblé sur les ronds-points et autoroutes avec les entrées de Saint-Étienne, Saint-Chamond et Rive-de-Gier bloquées.

En Haute-Loire rendez-vous est donné ce samedi 22 décembre 2018 à 9h sur le parking d'Aiguilhe, en face de Feu vert. Le rassemblement sera suivi d'un cortège dans le Puy.