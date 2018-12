Gilets jaunes : les forces de l'ordre s'apprêtent à évacuer le barrage symbolique de Dions

Dions, France

L'intervention des forces de l'ordre est imminente ce mercredi à la mi-journée sur le barrage de Dions (Gard) sur la nationale 106 entre Nîmes et Alès. Les gendarmes mobiles et les policiers sont positionnés sur place depuis le milieu de la matinée mais ils ne sont pas encore intervenus pour l'instant. Ils attendent l'arrivée des pompiers parce que des baraquements en bois et des palettes sont actuellement en feu. Selon Jérôme, un témoin joint sur place par France Bleu Gard Lozère, une centaine de gilets jaunes se trouvent encore sur le barrage. Ils savent qu'ils vont être délogés dans les minutes qui viennent et espèrent que "tout se passera bien, car il n'est pas question d'aller à l'affrontement" poursuit Jérôme. Après celui d'Aimargues ce mardi, c'est un nouveau point symbolique qui est ciblé par les autorités.