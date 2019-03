Gilets jaunes : les nouveaux radars arrivent et ils sont bien plus puissants

Attention ça va flasher à nouveau ! La campagne de remplacement des radars endommagés au moment du mouvement des gilets jaunes est lancée. C’est donc une question de semaines avant de voir arriver les nouveaux engins. Et en plus ils seront plus perfectionnés.

Tarn, France

En moyenne en France, entre le 17 novembre et le mois de février, environ 70% des radars auraient été endommagés ou même détruits. Dans le Tarn, il y a 33 radars. 60 % ont été cassés ou même rendus hors d’usage selon l’estimation de la préfecture. Et comme un peu partout en Occitanie, ces radars vont être remplacés très prochainement. La campagne est en train d’être lancée confirme le directeur de cabinet du préfet, Florent Farge. Dans un premier temps, le ministère avait demandé de ne pas remplacer les engins de peur qu’ils soient aussitôt vandalisés.

Deux sens de circulation

Certains radars seront réparés mais la plupart vont être remplacés. Tout simplement. Et ces nouveaux radars seront beaucoup plus perfectionnés. Les engins commandés pour le Tarn par exemple sont quasiment tous des radars double-face et discriminants ou alors des radars tourelles.

Un radar double face permet de flasher dans les deux sens de circulation. Quand il est discriminant, c'est qu'il peut comprendre si le véhicule est une moto, un camion ou encore qu’il pleut. Les radars tourelles seront aussi très nombreux à fleurir au bord des routes en ce printemps. Des radars en acier beaucoup plus solides que l’ancienne génération et qui en plus seront reliés aux gendarmes ou policiers avec un système d’alarme.

60 morts en plus à l'échelle nationale

Le coût de cette opération n’a pas été révélé par la préfecture. Il est cependant inférieur aux recettes qui n’ont pas été générées par la dégradation des radars. (La réparation est estimée à 30.000 euros et un rapport parlementaire de 2014 estime le coût d’un radar entre 60.000 et 145.000 euros.)

La sécurité routière et le ministère de l’Intérieur estiment que les dégradations de radars ont causé statistiquement la mort de 60 automobilistes en 2018.