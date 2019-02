Gilets jaunes : les policiers pris pour cible sur l'A7 ont porté plainte

Lyon, France

Les deux CRS attaqués alors qu'ils circulaient sur l'autoroute A7 (Rhône) samedi, ont porté plainte dimanche, a appris ce lundi franceinfo. Leur véhicule a été la cible de jets de projectiles par des manifestants, dont certains portaient des gilets jaunes.

Ces plaintes ont été recueillies par la sûreté départementale, dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Lyon, pour des "faits de violences avec arme en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique." Les deux policiers visés sont membres de la CRS 45, basée à Genas, près de Lyon.

"Hordes sauvages"

L'agression dont ils ont été victimes a été filmée. Ce document vidéo dévoilé par le syndicat Alternative Police a suscité de nombreuses réactions depuis sa publication ce samedi. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé une violence "insupportable". Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez, a estimé de son côté que cette attaque était "emblématique du mouvement", dénonçant l'oeuvre de "hordes sauvages" et saluant la réaction des deux policiers qui ont montré "un calme absolu du début à la fin malgré la violence".

Laurent Nunez fustige la "horde de sauvages" qui a attaqué un fourgon de police ce samedi à Lyon #BFMPolitiquepic.twitter.com/6IcBr1ZJyu — BFMTV (@BFMTV) February 17, 2019

Sur ces images, qui durent moins de deux minutes et prises depuis l'intérieur d'un véhicule de police, on peut voir des gilets jaunes s'en prendre aux forces de l'ordre en lançant des pavés sur leur voiture à Lyon. "On est pris à partie et on reçoit des pavés", dit le policier qui filme la scène, au volant, sa collègue tente de se frayer un chemin entre deux files de voitures, sous les jets de projectiles. Lorsque des renforts des forces de l'ordre arrivent finalement pour protéger le véhicule de police, la conductrice est en larmes "j'ai trop eu peur" souffle-telle.