Gilets Jaunes : manifestation interdite à St-Etienne et Cité du Design bouclée

Saint-Étienne, France

Le dispositif de sécurité prévu par la Préfecture de la Loire pour encadrer la manifestation régionale des Gilets de demain, samedi, à Saint-Étienne a été détaillé par Evence Richard. 1500 manifestants sont attendus.

La préfecture attend distinctement 3 mouvements demain

Le premier un 20eme round des gilets jaunes, mais avec une amplification régionale et des manifestants qui ne seront pas seulement ligériens *

La seconde manifestation sera plus altermondialiste contre l’extension de la carrière de Saint Julien Molin Molette , mais qui pourrait inclure une protestation contre le chantier Steel

La 3eme manifestation, contre les fabricants d’armes utilisée par la police vise plus spécifiquement l’armurier Verney Carron

Pour la première fois, un arrêté va interdire de manifester dans l'hypercentre de la ville mais également sur la zone de la Biennale du Design jusqu'au fabriquant d'armes Verney-Carron.

Cet arrêté préfectoral d'interdiction des manifestions aura plusieurs conséquences.

La Biennale du Design par obligation fera relâche toute la journée du samedi puisque sur demande du Préfet, la Cité Design n'ouvrira pas ses portes. Le Préfet de la Loire n'exclue par ailleurs pas que la mobilisation se poursuive sur la journée du dimanche.

Autre conséquence de cette manifestation, les mariages qui étaient prévus à l’Hôtel de Ville seront transférés à la mairie de Terrenoire.

Enfin coté maintient de l'ordre, toute personne qui manifestera demain sera dans l’illégalité et la police et la gendarmerie vont donc pouvoir faire des contrôle plus poussés en amont pour découvrir d’éventuels casseurs…

Le revers de la médaille c’est aussi que ces deux périmètres stricts de sécurité risquent aussi de générer des zones d’affrontement entre les manifestants et les policiers.

Sur la mobilisation policière Evence Richard le préfet est resté très discret.

Mais explique que les forces de l’ordre seront en ordre de bataille, le mot n’est pas choisi au hasard