Défilé et lacrymogènes pour plus de 1500 gilets jaunes à Nancy

Les forces de l'ordre ont usé à plusieurs reprises de lacrymogènes et de charges à Nancy pour disperser plus de 1500 «gilets jaunes» entre la place Stanislas et la gare. Une manifestation non déclarée qui a duré plus cinq heures avec des feux de poubelles et neuf arrestations ce samedi.

Nancy, France

Pendant plusieurs heures, l'artère commerçante de Nancy a été paralysée. Scènes de lacrymogènes, de mouvements de foule avec des passants qui rentrent précipitamment dans les magasins. Les forces de l'ordre ont chargé à plusieurs reprises pour disperser plus de 1500 «gilets jaunes» qui avaient rejoint la cathédrale depuis la gare en passant par la place Carnot et la Grand Rue pour ce rassemblement régional ce samedi.

Une manifestation qui a duré plus cinq heures avec quelques feux de poubelles dans le quartier Saint-Léon et neuf arrestations, le nombre de participants diminuant au fil des heures.

Plusieurs interpellations à #Nancy où les "gilets jaunes" n'ont pas pu accéder à la Place Stanislas ce samedi pour l'acte X des "gilets jaunes". pic.twitter.com/VrofRFz33R — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) January 19, 2019

Un dispositif policier important - plusieurs centaines d'hommes - avait été placé à proximité de la place Stanislas pour face à cette manifestation régionale de «gilets jaunes» non déclarée en préfecture avec, une nouvelle fois, des affrontements avec des gaz lacrymogènes à proximité de la place Stanislas et de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Un face à face qui a continué près de la gare, et jusqu'à la faculté de Lettres.

Charges et lacrymogènes rue Saint-Jean

Une nouvelle fois, les rues adjacentes à la place Stanislas ont été parcourues par des manifestants en vestes fluorescentes venus de toute la Lorraine. Des forces de l'ordre qui ont interdit au cortège d'accéder à la place Stanislas usant de gaz lacrymogène.

Plus de 1500 "gilets jaunes" ont défilé à #Nancy et ont été dispersés par les forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogènes à proximité de la place Stanislas et rue Saint-Jean. Plusieurs arrestations. Plusieurs deux de poubelles. pic.twitter.com/y4ibn0INCj — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) January 19, 2019

Une manifestation qui a dégénéré à proximité de la place Stanislas et qui a continué en ordre parfois dispersé. La majorité des manifestants ont été repoussés du bas de la rue Sain-Jean jusqu'à la gare avec des charges successives et l'usage de bombes lacrymogènes, avec des scènes surréalistes de fumigènes et de lacrymogènes en plein centre ville avec un fond de sirènes de police.

Face à face tendu à proximité de la gare de Nancy. © Radio France - Thierry COLIN

Les énormes pots et leur arbre avaient été enlevés préventivement rue Saint Jean – certaines «gilets jaunes» les avaient renversés juste avant Noël - et ce samedi, les abords de la place Stanislas avaient fait place nette, avec notamment une interdiction de stationnement près de la préfecture et de l’hôtel de ville de Nancy.

Les forces de l'ordre dispersent les manifestants à proximité de la Place Stanislas à Nancy ce samedi pour l'acte X des "gilets jaunes" à #Nancypic.twitter.com/J41rXf5VxY — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) January 19, 2019

Les commerçants ont fermé leurs grilles et les portes de longues minutes dans un centre-ville moins fourni que d'habitude et avec un trafic des tramway sur pneus et de bus perturbé. Des vosgiens et des mosellans ont défilé ensemble, des manifestants venus de toute la Lorraine et même de haute-Saône. Un cortège improvisé mais dans le calme pendant deux heures jusqu'à la préfecture.

La manifestation a été dispersée à proximité de la préfecture de Nancy. © Radio France - Thierry COLIN

Les dégradations se sont limitées à quelques feux de poubelles près de la gare Saint-Léon et un pot renversé. Une autre manifestation, cette fois déclarée en préfecture de Meurthe-et-Moselle, devrait rassembler des femmes «gilets jaunes» ce dimanche après-midi à Nancy.

Acte X des gilets jaunes à Nancy qui a réuni plus de 1500 manifestants à Nancy et plusieurs centaines de policiers et gendarmes. © Radio France - Thierry COLIN