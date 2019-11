CARTE | Gilets jaunes : sept manifestations en Dordogne pour l'anniversaire du mouvement

Dordogne, France

À l'occasion du premier anniversaire du mouvement des gilets jaunes, de nombreux rassemblements sont prévus partout en France. En Dordogne, sept manifestations sont organisées ce samedi 16 novembre. Les manifestants du département vont battre le pavé ou se rassembler sur les ronds-points à Bergerac, Périgueux ou encore Mussidan.

Retour dans les rues

Les gilets jaunes entendent "exprimer à nouveau leur colère" à l'occasion du premier anniversaire de leur mouvement. Sept manifestations sont prévues en Dordogne. Les gilets jaunes de Bergerac se donnent rendez-vous à 9h au rond-point de Creysse, puis à 14h30 devant le tribunal de Bergerac. Les gilets jaunes du Périgord vert se rassembleront dès 8h au rond-point Nord de Brantôme. À Terrasson, le rendez-vous est fixé à 9h sur la place du marché. Même heure pour les gilets jaunes de Mussidan qui se retrouveront au rond-point Coget, à Saint-Médard-de-Mussidan. À Marsac-sur-l'Isle, un rassemblement est prévu à partir de 9h30 au rond-point de l’Éléphant bleu. Les gilets jaunes du Sarladais se réuniront quant à eux à 10h au rond-point des pompes Casino, avant un pique-nique au même lieu.

Pour chacun de ces rassemblements, les raisons de la colère sont identiques. Les manifestants estiment qu'ils n'ont obtenu "que des mesurettes" depuis le lancement du mouvement. Parmi leurs revendications, celle de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, un Smic à 1.500€ nets, ou encore une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.

Deux manifestations à Périgueux

À Périgueux, les gilets jaunes de Trélissac se donnent rendez-vous à 9 heures devant le Palais de justice. Un rassemblement qui devrait croiser celui du Conseil départemental, en faveur de l'achèvement du contournement de Beynac. Ce second "rassemblement citoyen" est prévu à 10 heures, allées de Tourny, en présence notamment du président du conseil départemental, Germinal Peiro ; et des maires de Périgueux, Bergerac, Sarlat et Nontron.