Gilets jaunes : un appel national à manifester ce samedi à Rouen

Rouen, France

"Samedi ce sera un joli test pour voir si les gens se déplacent de toute la France", Simon, gilet jaune du Rond-point des vaches à Saint-Etienne du Rouvray ne sait pas trop si l'appel lancé sur Facebook va prendre. Ce vendredi soir, seulement 2 000 personnes se disaient intéressées sur le réseau social.

En tout cas les gilets jaunes ont fait de Rouen et du rond-point des Vaches un symbole "Le rond-point est connu dans toute la France, il fédère énormément au sein du mouvement et on sait que Rouen est une ville où ça bouge beaucoup. Il y a toujours du monde chaque samedi, notamment quand il y a un appel régional. Alors là, avec un appel national, on peut s'attendre à beaucoup de monde", poursuit Simon.

Le mouvement est pourtant en train de s'essouffler dans la capitale normande. Samedi dernier, ils n'étaient que 300 à manifester, moins de 200 au Havre.

Samedi dernier, et celui d'avant, la préfecture avait interdit la manifestation dans le centre-ville. Un arrêté reconduit pour ce samedi. "Il a été nécessaire de prendre ces arrêtés au regard de la casse très importante ces dernières semaines dans le centre-ville. Nous appréhendons chaque samedi en fonction de la situation et nous adaptons les forces de l'ordre si nécessaire. Et les appels sur les réseaux sociaux se traduisent plus ou moins dans la réalité", explique de son côté Benoit Lemaire, le directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime, qui ne donne pas de détails sur le dispositif de sécurité déployé ce samedi à Rouen.