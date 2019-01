Gilets jaunes : un automobiliste excédé porte plainte

Langueux, France

Il est 19h samedi soir. Un groupe de gilets jaunes filtre la circulation sur la Nationale 12 au niveau de Langueux dans les Côtes d'Armor. Michaël patiente au volant de sa voiture, sa femme est assise à ses côtés, leur fille âgée de 6 ans et demi est à l'arrière. .

Il s'est jeté sur mon pare-brise, je suis sorti de la voiture en furie

"Les gilets jaunes laissent passer une sorte de camionnette devant nous", explique Michaël, "je suis cette camionnette, un jeune homme essaie alors de freiner ma voiture et comme je ne me suis pas vraiment arrêté tout de suite, il s'est jeté sur mon pare-brise qu'il a complètement fracassé". Côté passager. "Ma femme a hurlé, elle avait plein de bouts de verre sur elle, ma fille s'est mise en pleurs et a crié. J'ai mis le frein à main et suis sorti de la voiture en furie", poursuit le père de famille. Michaël est hors de lui. Il insulte des manifestants qui commencent à secouer la voiture. Finalement la Police, contactée par la femme de Michaël, intervient. Les manifestants se dispersent.

Une plainte contre X

"J'ai déposé plainte contre X parce que je suis furieux contre les gilets jaunes". "En dehors du bris de glace qui aurait pu être dangereux puisque ma femme aurait pu recevoir des éclats de verre sur le visage, ils ont continué à taper dans la voiture alors que ma fille était à l'intérieur, c'est inadmissible !". "Je comprends les revendications des gilets jaunes, mais ces façons de faire me mettent hors de moi, ils nous prennent en otage".

Après cet incident, certains gilets jaunes déplorent, sur les réseaux sociaux, le comportement de "casseurs" qui, à leurs yeux, "discréditent le mouvement".