Gilets jaunes : un Cadet de la République, auteur présumé de pillages et dégradations, déféré au parquet

Un Cadet de la République,âgé de 19 ans, a été interpellé et déféré au parquet mercredi. Selon une source policière, le jeune homme serait l'auteur présumé de dégradations et de pillages dans des commerces au cours de manifestations de Gilets jaunes en décembre 2018 à Paris.

Paris, Île-de-France, France

Un jeune homme de 19 ans, Cadet de la République, en formation à Créteil (Val-de-Marne) pour devenir gardien de la paix, a été mis en garde à vue mardi 19 mars au commissariat du 19e arrondissement de Paris avant d'être déféré au parquet le mercredi 20 mars.

Le jeune homme, qui habite en Seine-et-Marne, avait été interpellé au cours de la manifestation des Gilets jaunes du samedi 16 mars parce qu'il portait une arme prohibée sur lui, indique une source policière.

Une enquête a été ouverte et, selon cette même source, le jeune homme a aussi été identifié comme étant l'auteur présumé de pillages et de dégradations de plusieurs commerces. Il aurait agi au cours des manifestations de Gilets jaunes à trois reprises en décembre 2018, le 1er, le 8 et le 15, à Paris.