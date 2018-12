Gilets Jaunes : un Nîmois présenté devant le tribunal de Nîmes pour outrage et incitation à la rébellion

Nîmes, France

Un gilet jaune vivant à la périphérie de Nîmes a été présenté ce jeudi au TGI de Nîmes. Il a été placé sous contrôle judiciaire et répondra ultérieurement de ses actes. On lui reproche un outrage et une incitation à la rébellion à l'égard de la police. Suite à la manif samedi dernier à Nîmes, il avait copieusement insulté sur la toile et à visage découvert la police qui l'a placé en garde à vue avant son déferrement.

Outrage et incitation à la rébellion jusqu'à 6 mois de prison

Fino, son pseudo est un quadra très actif sur les réseaux sociaux, relativement suivi d'ailleurs. Un gilet jaune présent sur nombre de barrages, au mas de Cheylon, Rodilhan, St Cézaire. Avec ses vidéos, il bat le rappel, il est partout. Jusqu'à sa dernière production - retirée depuis - au cours de l'acte V à Nîmes. Des policiers protègent la préfecture. Une de leur voiture est stationnée sur une place handicapée. Ce n'est pas bien, pense-t-il. Le gilet jaune filme y compris la plaque d'immatriculation et commente sur l'air de "faites ce que je dis mais pas ce que je fais".

"Des gracieusetés et des gestes que je me garderai bien de vous répéter"

Des propos fleuris - très fleuris et un geste du doigt extrêmement explicite. La grande maison la eu mauvaise. Très mauvaise. Le gilet jaune qui poste ses vidéos toujours à visage découvert a été identifié assez aisément et placé en garde à vue. Disons qu'une fois devant la police et la justice, il aurait de beaucoup modéré sa position. Placé sous contrôle judiciaire Fino encourt jusqu'à 6 mois de prison.