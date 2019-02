Gilets Jaunes : un simple rappel à la loi pour Cédric Jung

Un délégué du procureur de la République de Laval a signifié à Cédric Jung un rappel à la loi au Gilet Jaune d'Évron pour organisation d'une manifestation non déclarée. La prochaine fois, il risque une amende de 750 euros.

Laval, France

Cédric Jung, Gilet jaune d'Évron, a été entendu jeudi matin par un délégué du procureur pour un simple rappel à la loi et pour organisation d'une manifestation non déclarée. Une première fois début janvier devant la gendarmerie de Laval.

L'Évronnais sera de nouveau convoqué le 25 avril prochain (16h30) devant ce même délégué du procureur pour la manifestation non déclarée de samedi dernier devant une grande surface de l'agglomération de Laval. Cette fois, Cédric Jung risque une amende de 750 euros d'après le magistrat. La peine maximale prévue est de six mois de prison et 7500 euros d'amendes.