VIDÉO - Gilets jaunes : un SOS dessiné au sommet du puy de Dôme

Une quarantaine de gilets jaunes se sont rendus ce mercredi après-midi au sommet du puy de Dôme pour y former un SOS. Une action symbolique pour montrer leur détermination à poursuivre le mouvement.

Puy-de-Dôme, France

Ce mercredi après-midi, une quarantaine de gilets jaunes se sont rendus au sommet du célèbre puy pour y former un SOS. Une action symbolique et un message "adressé à Emmanuel Macron" mais aussi "à ceux qui voudraient rejoindre le mouvement et qui hésitent" explique Christophe l'un des organisateurs de cette opération.

Une opération, dans un vent assez soutenu, filmée par des drones, dont l'objectif est de faire parler du mouvement des gilets jaunes sur les réseaux sociaux notamment.

Des drones pour filmer le SOS

Tous les gilets jaunes présents ont assuré vouloir poursuivre le mouvement. Une nouvelle action doit se dérouler du côté de l'avenue Ernest Crystal à Aubière samedi après-midi.