Gilets jaunes : une compagnie de danse attendue à Montélimar danse dans les bouchons de l'A7

La circulation sur l'autoroute A7 est très compliquée dans le Vaucluse avec le mouvement des gilets jaunes. La troupe de Diamond Dance The Musical, bloquée sur les voies à Orange, en a profité pour faire le show. La compagnie se produit à Montélimar (Drôme) ce samedi.

Capture écran Facebook Diamond Dance The Musical

La troupe de Diamond Dance The Musical danse sur l'A7

A la mi-journée ce samedi, l'autoroute A7 était coupée direction le Nord à hauteur d'Orange en raison d'une opération escargot des gilets jaunes.

La troupe de danse Diamond Dance The Musical, qui se produisait vendredi soir à Marseille, est en spectacle ce samedi à Montélimar. Deux représentations sont programmées, à 15h et 20h30. La compagnie s'est retrouvée bloquée sur l'autoroute à hauteur d'Orange. Les danseurs sont sortis des voitures pour exécuter une chorégraphie sur les voies, filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Un des danseurs a enfilé son gilet jaune. La vidéo s'accompagne du message : "Montélimar, on arrive".

Les danseurs sont bel et bien arrivés à Montélimar. Le spectacle prévu à 15h a simplement été décalé à 16h30.