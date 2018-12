Gilets Jaunes : une enquête ouverte suite à l'accident sur un rond-point de Tourlaville

Samedi 8 décembre, un incident a eu lieu sur le barrage filtrant du rond-point des Tourelles à Tourlaville, faisant deux blessés du côté de Gilets Jaunes. Sauf que le conducteur incriminé et sa passagère auraient aussi été victimes de violences selon le parquet de Cherbourg.

Les deux Gilets Jaunes blessés et le conducteur doivent être entendus (photo d'illustration).

Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Samedi 8 décembre au soir, sur le rond-point des Tourelles, à Tourlaville, deux gilets jaunes sont pris en charge par les pompiers, légèrement blessés, suite à une altercation avec un automobiliste. Ce dernier aurait forcé le barrage filtrant.

Sauf que, pour le Parquet de Cherbourg, la situation est plus compliquée que ça. Le conducteur de la voiture aurait été victime de violences. Sa passagère est sortie de la voiture au niveau du barrage pour enlever les palettes et pneus sur la chaussée. Elle aurait alors été prise à partie par les Gilets Jaunes, et la voiture ceinturée. Le conducteur aurait lui reçu des coups.

L'automobiliste a finalement accéléré pour passer, pris de panique, après que son véhicule ait été endommagé. C'est à ce moment-là que deux Gilets Jaunes sont blessés, touchés par le rétroviseur, selon la procureur.

Il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment, le conducteur et les gilets jaunes blessés doivent être entendus. Des investigations sont en cours.