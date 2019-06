Gilets jaunes : une "marche des mutilés" à Paris

Une "marche des mutilés" est organisée par des Gilets jaunes ce dimanche à Paris. Ils protestent contre l'utilisation des grenades et des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre.

Paris, France

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", ils dénoncent l'utilisation des grenades et des lanceurs de balles de défense (LBD) par les forces de l'ordre. Une "marche des mutilés" est organisée ce dimanche 2 juin 2019 à Paris. Environ 200 manifestants sont réunis place de la Bastille à l'appel d'un collectif des "Mutilés pour l'exemple".

Selon le ministère de l'Intérieur, 2.448 manifestants ont été blessés et 1.797 policiers entre le 17 novembre 2018 et le 13 mai dernier. Les policiers doivent être "sanctionnés" lorsqu'ils utilisent la violence "de manière illégitime" assurait vendredi la porte-parole du gouvernement. Selon le procureur de Paris, 171 enquêtes ont été confiées à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et trois à l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).