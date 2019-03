Violences lors de la mobilisation des Gilets Jaunes à Paris : une réunion à Matignon, les syndicats de police réagissent

Paris, France

Autour de la table : le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'Etat. Edouard Philippe, Christophe Castaner et Laurent Nuñez se réunissent ce dimanche à 17h30 à Matignon après les violences qui ont émaillé la manifestation parisienne des Gilets Jaunes samedi.

Ils doivent évoquer les "décisions fortes" voulues par Emmanuel Macron afin que les scènes d'émeute ne se reproduisent pas.

Les syndicats de police réagissent

Le dispositif policier mis en place samedi était-il suffisant ? Pour David Michaux, le secrétaire national CRS à l'UNSA Police, de mauvais choix ont été faits. "On a 12 compagnies de CRS qui ont été cantonnées et cloisonnées pour sanctuariser l'Élysée et on a laissé les débordements se faire, explique-t-il sur France Info.

Je suis scandalisé de voir qu'on ne fait plus du tout travailler des gens formés pour procéder à des interpellations." - David Michaux, secrétaire national CRS à l'UNSA Police

Pour Christophe Rouget, le secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, "on ne peut pas mettre un policier devant chaque magasin". Lui s'interroge sur l'attitude des manifestants : "On a vu une haie d'honneur qui a été faite à des blacks blocs. [...] C'est une délinquance diffuse ou par procuration."

Le syndicat des commissaires de police réclame lui une "solution politique" et non sécuritaire. "Ce ne sera ni à la police, ni à la gendarmerie de régler la crise des Gilets Jaunes", souligne David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Selon lui, "le but n'est pas tant de savoir si c'est un échec du service d'ordre lui-même. Moi j'ai envie de dire que c'est plutôt _un échec des Gilets Jaunes_."