Gilets jaunes : une voiture de police prise pour cible par des manifestants à Lyon

Lyon, France

Le document vidéo dévoilé par le syndicat Alternative Police est suscite de nombreuses réactions depuis sa publication ce samedi. Sur ces images, qui durent moins de deux minutes et prises depuis l'intérieur d'un véhicule de police, on peut voir des gilets jaunes s'en prendre aux forces de l'ordre en lançant des pavés sur leur voiture à Lyon. "On est pris à partie et on reçoit des pavés", dit le policier qui filme la scène, au volant, sa collègue tente de se frayer un chemin entre deux files de voitures, sous les jets de projectiles. Lorsque des renforts des forces de l'ordre arrivent finalement pour protéger le véhicule de police, la conductrice est en larmes "j'ai trop eu peur" souffle-telle.

Réactions et condamnations

Les réactions sont nombreuses après la diffusion de ce document, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonce une "violence insupportable." La préfecture du Rhône a elle aussi condamné "avec la plus grande fermeté l'attaque de CRS hier lors des manifestations de gilets jaunes à Lyon", dans un communiqué publié ce dimanche matin.

Violence insupportable.

Demain ils seront dans leur commissariat pour enregistrer la plainte d’une femme agressée ou sur le terrain pour porter secours à un commerçant braqué.

Leur quotidien : nous protéger.

Notre devoir : ne rien laisser passer.

STOP !https://t.co/yz7vSh9LNh — Christophe Castaner (@CCastaner) February 16, 2019

Le préfet condamne avec la plus grande fermeté l’attaque de CRS hier lors des manifestations de #GilletsJaunes à #Lyon

Ces #policiers lâchement attaqués étaient là pour protéger les #manifestants.

Soutien total à nos forces de l’ordre @PoliceNat69@PoliceNationale@CCastanerhttps://t.co/0Q7kBy9EKz — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 17, 2019

Ce samedi, plus de 2.000 gilets jaunes ont bloqué pendant deux heures, la circulation sur l'autoroute A7 qui traverse la ville de Lyon.