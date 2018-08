Gilles Benichou (à gauche) en 2014 à Lyon et Michel Neyret (à droite) en avril 2018.

Fin de cavale pour Gilles Benichou, recherché depuis plus de deux ans. L'homme de 53 ans, franco-israëlien, considéré comme le tombeur de l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret, a été arrêté à Marrakech (Maroc), selon franceinfo, confirmant une information de l'hebdomadaire Paris Match. Il aurait semble-t-il tenté de voyager aux Etats-Unis et c'est ainsi que la police aurait retrouvé sa trace.

Gilles Benichou avait pris la fuite juste avant le premier procès de l'affaire en 2015, profitant des conditions complexes d'extradition entre la France et Israël, et avait été condamné en son absence en mai 2016, par le tribunal correctionnel de Paris à cinq années de prison ferme pour "corruption et trafic d'influence actifs". Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Il pourrait désormais être extradé vers la France mais la procédure promet d'être longue.

L'homme qui a fait tomber Neyret

C'est par Gilles Benichou que le scandale de l'affaire Neyret est arrivé. Placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue international, il avait évoqué en 2011 dans ses conversations téléphoniques "un joker ne pouvant rien lui refuser" au sein de la police ; en l’occurrence Michel Neyret alors numéro deux de la Police judiciaire lyonnaise et considéré alors comme l'un des meilleurs flics de France.

Accusé d'avoir été corrompu et d'avoir bénéficié de cadeaux et de voyages en échange d'informations et de fiches de police, Michel Neyret avait été condamné à 30 mois de prison ferme pour corruption par le tribunal correctionnel de Paris. Une peine confirmée en appel mi-juin, alourdie de 18 mois avec sursis.

Benichou avait "le défaut de beaucoup parler au téléphone"

"Il a le défaut de beaucoup parler au téléphone et c'est au téléphone justement qu'il va se vanter d'avoir des contacts dans la police très utiles pour arranger des affaires" rappelle Richard Schittly, journaliste au quotidien lyonnais Le Progrès, également auteur d'un livre sur la chute de Michel Neyret. "À ce moment là, Benichou est en discussion avec un voyou en cavale qui est sur écoute. Ils vont placer le commissaire sur écoute et se rendre compte qu'ils s'appellent tous les jours". C'est ainsi que la justice déterminera plus tard l’existence du "pacte de corruption" dans la relation entre les deux hommes.