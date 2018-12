Giromagny : la boîte de nuit "Number One" incendiée

Giromagny, France

La boîte de nuit "Le Number One", a été la proie d'un incendie jeudi soir. Les pompiers ont été appelés par des témoins qui ont vu de la fumée s'échapper de l'établissement. Les locaux ont subi de gros dégâts, les secours ont mis 5 heures à éteindre les flammes.

Une institution partie en fumée

La discothèque est fermée depuis plusieurs années déjà, et ne recevait donc plus de public. En effet, dès 2010, le propriétaire connaissait des difficultés financières, après 30 ans d'existence. Le "Number One" a été une institution de la nuit dans le Territoire de Belfort, et accueilli jusqu'à 1200 fêtards certains soirs. Le propriétaire a expliqué aux pompiers qu'il était sur le point de vendre l'immeuble, et que deux acheteurs potentiels s'étaient manifesté auprès de lui.