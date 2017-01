Gironde : à 15 ans elle conduit une voiture sur autoroute et tente de semer les policiers

Une adolescente de 15 ans doit être présentée devant la justice des mineurs. Elle a été interpellée ce mardi alors qu'elle conduisait une voiture non assurée, sans ceinture. Elle transportait deux autres mineurs. C'est sa faible allure sur l'autoroute qui a attiré l'attention des policiers.

Les policiers de la CRS Autoroutière Aquitaine ont eu une double surprise ce mardi après-midi selon Sud Ouest. Ils surveillent l'autoroute A10 à hauteur de l'échangeur 43 dans le sens Paris-Bordeaux, lorsqu'ils aperçoivent un véhicule qui roule lentement alors que le trafic ne justifie pas cette faible allure. Ils découvrent alors que la conductrice n'a pas de ceinture. Les policiers invitent donc le véhicule à les suivre pour procéder à un contrôle.

L'adolescente tente de semer les policiers

La jeune fille se met à accélérer pour tenter de les semer. Elle prend la sortie 45, mais elle est interceptée 800 mètres plus loin à Lormont. C'est là que les policiers découvrent une conductrice mineure. L'adolescente originaire d'Ambarès transporte deux autres passagers mineurs: sa sœur de 13 ans et son petit ami de 16 ans. Et pour aggraver la situation déjà sérieuse, la voiture qu'elle a emprunté à son cousin, n'est pas assurée. Après une plusieurs heures passées en garde à vue, l'adolescente a été relâchée ce mercredi. Elle doit être présentée devant la justice des mineurs.