Gironde : 2 morts sur la route en moins d'une heure

Deux girondins ont perdu la vie lundi soir dans 2 violentes collisions, qui ont eu lieu entre 19h et 20h ce lundi soir. L'une sur l'autoroute A 10, l'autre dans le Médoc à Jau-Dignac-et-Loirac.

Les 2 accident ont eu lieu sur l'A10 et dans le Médoc

Gironde, France

Le premier accident mortel a eu lieu à 19h35 hier soir dans le Médoc. Deux voitures se sont violemment percutées à un carrefour, dans des circonstances qui restent encore à établir clairement. L'un des 2 conducteurs, un homme de 62 ans a été évacué dans un état grave par les pompiers, mais n'a pas survécu à ses blessures. Le second conducteur, un jeune de 22 ans a lui été transporté dans un état grave à l'hôpital de Lesparre.

Le second accident s'est produit quasiment au même moment, à 19h30 , cette fois sur l'autoroute A10 à hauteur de Saint Christoly de Blaye. Une voiture a d'abord percuté la glissière de sécurité de l'autoroute sur la voie de gauche et s'est ensuite immobilisée sur la voie de droite. L'un des occupants, en tentant de signaler le véhicule qui n'avait plus d'éclairage sur la chaussée, a été fauché par une autre voiture qui ne l'a pas vu. Cet homme de 39 ans est lui aussi décédé dans la nuit des suites de ses blessures au CHU de Bordeaux.