Gironde : 3 accidents de la route en moins d'une heure, un mort, 11 blessés

Une mauvaise série sur les routes de Gironde ce jeudi matin. Trois accidents coup sur coup entre 7h30 et 8h30 à Saint-Androny, Lalande-de-Pomerol, et la Teste-de-Buch. Le bilan est lourd : un mort et 11 blessés dans les trois collisions.

Les pompiers de la Gironde sont intervenus pour trois accidents ce jeudi matin. A 7h40 à Saint Androny au nord de Blaye, deux voitures sont entrées en collision faisant 4 blessés dont un homme de 28 ans évacué dans un état grave vers le CHU Pellegrin à Bordeaux. A 8h20, à la Teste-de-Buch, une camionnette et quatre véhicules se sont percutées faisant six blessés, notamment deux femmes de 36 ans ont été transportées à l'hôpital d'Arcachon, ainsi que trois enfants âgés de 6, 7 et 10 ans. Et à 8h30 à Lalande-de-Pomerol, dans le sens Libourne/Coutras, il y a eu une collision frontale entre une voiture et un fourgon. Un jeune conducteur de 19 ans a été tué. Il se serait déporté sur la gauche pour une raison que l'enquête devra déterminer.