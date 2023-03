Trois cambrioleurs arrêtés après plusieurs vols dans des supermarchés des Landes et de Gironde

Lundi 20 mars, la brigade de recherche d'Arcachon a interpellé deux hommes et une femme après un vol dans le supermarché Leclerc à Rion-des-Landes, au sud de Morcenx dans les Landes apprend-on ce vendredi. Très rapidement, la brigade a associé d'autres faits du même type à cette équipe. Le mode opératoire est à chaque fois le même : du repérage, la neutralisation du système de vidéosurveillance et l'infraction de l'entrée et des coffres avec une disqueuse.

ⓘ Publicité

Cinq cambriolages en un an

La première affaire s'est déroulée en mars 2022 à Audenge sur le Bassin d'Arcachon. De l'ADN est même retrouvé, il sera rapproché à celui retrouvé sur le dernier magasin cambriolé, à Rion-des-Landes, lundi 20 mars 2023. En février 2023, deux nouveaux vols ont lieu à Pomarez dans les Landes et Salles-en-Gironde. Enfin, un dernier cambriolage est effectué avec le même mode opératoire à Villeréal en Lot-et-Garonne. Les enquêteurs n'ont pas encore pu déterminer avec précision si c'est bien la même équipe qui a opéré.

Lors de la perquisition du domicile des trois individus dans les environs du lac du Sanguinet, quelques milliers d'euros en liquide sont retrouvés ainsi que les outils utilisés pendant les casses. À l'issue de leur garde à vue, les deux hommes et la femme sont présentés ce vendredi 24 mars en comparution immédiate pour des faits de vols aggravés et association de malfaiteurs. Le dossier a été renvoyé et la prochaine date de comparution n'est pas encore connue.