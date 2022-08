Gironde : 4 jeunes dans un état grave après un accident à Léognan

Un accident s'est produit vers 1h du matin ce dimanche à Léognan. Les quatre passagers sont grièvement blessés et ont été extrait du véhicule retourné par les pompiers.

Quatre jeunes dans un état grave après un accident vers 1 heure du matin ce dimanche à Léognan. La voiture est seule en cause et s'est retrouvée sur le toit. Les passagers, âgés de 15 à 23 ans étaient coincés à l'intérieur et ont dû être sortis par les pompiers. Ils ont tous été transporté au CHU Pellegrin à Bordeaux ou à la clinique mutualiste.