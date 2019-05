Gironde : à Lormont, policiers nationaux et municipaux partagent désormais les mêmes locaux

A Lormont, dans l'agglomération bordelaise, un nouveau bureau de police, commun à la police nationale et à la police municipale, a ouvert en février. Il sera inauguré ce vendredi. Il permet de répondre plus vite aux demandes de la population en matière de sécurité.

Lormont, France

A Lormont, des patrouilles mixtes police nationale/police municipale avaient déjà été lancées, à raison d'une fois par semaine (c'est d'ailleurs la seule ville de France avec Nice ou cela existe). Désormais, leur collaboration va encore loin. Elles partagent à présent des locaux communs, quartier Génicart.

Dans ces bureaux locaux flambant neufs, financés par la ville, les policiers nationaux tiennent des permanences tous les mardi et vendredi après-midis, de 14h30 à 17h30 De leur côté, les six policiers municipaux accueillent le public tous les après-midis de la semaine, de 14h à 18h "L'objectif est donne une réponse le plus rapidement possible à ceux qui poussent la porte, explique le commissaire Gilles David, chef de la division des Hauts de Garonne à la Direction Départementale de Sécurité Publique. Cela peut être de l'assistance dans les domaines technique ou juridique, aider aussi les gens à remplir en ligne les pré-plaintes, et apporter des réponses aux questions qu'ils se posent en matière de sécurité.

Nous nous tenons à disposition des gens, pour leur apporter des réponses sur-mesure - le commissaire Gilles David, chef de la division des Hauts de Garonne

"Nous n'avons pas attendu la mise en place de la police de sécurité au quotidien pour nous soucier de proximité, poursuit Bernard Rivaillé, l'adjoint au maire de Lormont chargé du développement social des quartiers et de la prévention de la délinquance. La sécurité, c'est l'affaire de tous, chacun dans son domaine." Une collaboration qui permet d'être plus efficace. "Lorsqu'on partage les mêmes locaux, il suffit de pousser une porte, 'tu as vu untel, tu as repéré telle voiture?" ça parait très simple, mais ce n'est pas toujours le cas entre policiers nationaux et policiers municipaux."

Quand on partage les mêmes locaux, on partage la même vision , et tout le monde est gagnant" - Bernard Rivaillé, adjoint au maire de Lormont en charge de la prévention de la délinquance.

Un bureau de police déjà bien fréquenté

L'initiative est bien accueillie par la population locale. "les gens sont venus bien avant qu'on ouvre, pour se plaindre par exemple de problèmes de voisinage. Et puis ils commencent à prendre l'habitude".

Des policiers à côté de chez nous, c'est bien; ça nous évite d'aller jusqu'à Cenon et Bordeaux. Si il y a un problème, je sais qu'ils sont là. - Saïda, une habitante du quartier.

"Cette collaboration ne demande qu'à être étendue, conclut le commissaire Gilles Bernard. Il faut qu'on se mette en ordre de bataille pour pourquoi pas à l'avenir, opérer des contrôles communs".