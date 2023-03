Gironde : à Saint-Laurent-d'Arce où a eu lieu le féminicide, l'impression d'un drame évitable

Après le féminicide de vendredi à Saint-Laurent-d'Arce, il y a une forme incompréhension. L'ex-conjoint de la victime avait déjà été condamné à la réclusion criminelle, écopé de 20 ans de prison ferme qu'il n'avait pas purgé entièrement, et il était interdit de se rendre en Gironde. La victime, Catherine, avait porté plainte à deux reprises contre lui : le 5 et le 23 février pour "violences sans incapacité" et diffusion d'images portant atteinte à la vie privée".

"On a l'impression que ça devient courant"

Michel, un voisin de la victime, l'a vue grandir. Il est en colère "On a l'impression que ça devient courant. On sait qu'il est violent, mais on fait rien. C'est inadmissible.". Dans la maison d'à côté, Stéphanie a du mal à comprendre comment elle n'a rien vu ni entendu : "on était à la maison... si on avait entendu des cris, peut être... peut être qu'on aurait pu tenter quelque chose, l'aider".

L'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale a été saisie d'une enquête par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, pour savoir si il y a eu des manquements de la part des gendarmes de Saint-André-de-Cubzac dans cette affaire. Le maire de Saint-Laurent-d'Arce Jean-Pierre Souberville tempère "Les gendarmes d'ici travaillent beaucoup, ils travaillent bien. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient pris une affaire aussi grave par dessus la jambe".