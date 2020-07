Réseau pédophile sur internet : un Girondin arrêté, l'un des suspects les plus recherchés au monde

Un quadragénaire a été arrêté le 7 juillet 2020 à Cénac (Gironde). Il est soupçonné d'avoir modéré des sites et produit lui-même du contenu pédo-pornographique. Il était notamment surveillé par Europol et était considéré comme l'une des dix plus grandes cibles mondiales. L'homme a reconnu les faits.