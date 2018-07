Castillon-La-Bataille aura bien sa gendarmerie. Le projet a été "validé par le gouvernement" a annoncé ce mardi dans un communiqué, le député du libournais de la République en Marche, Florent Boudié. "Une bonne nouvelle" pour le maire Jacques Breillat, qui réclamait à corps et à cris, des renforts des effectifs pour sa commune classée en Zone de Sécurité Prioritaire et qui fait face à une délinquance grandissante.

"Une gendarmerie pleine de gendarmes, j'espère !"

Jacques Breillat se félicite mais fait une mise en garde. "Il y a presque dix ans que l'on attendait que ce projet soit validé par la gendarmerie nationale. On ne boude pas notre plaisir, mais évidemment, il faut que ce soit une gendarmerie pleine de gendarmes ! Parce que, si c'est une gendarmerie en sous-effectifs, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le territoire".

Jacques Breillat a pris récemment un arrêté anti-attroupement, sur une place et une rue du centre de la commune, entre 22 heures et 5 heures du matin. Une sorte de couvre-feu ciblé, pour dénoncer l'absence des renforts de gendarmes mobiles qui avaient été déployés dans le cadre de la ZSP et qui ont disparu de la circulation en septembre dernier, pour être postés dans le secteur de Notre dame des Landes. Le caillassage, mi-juin, d'une voiture de gendarmerie, avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase.

Le projet de Castillon est, après l'annonce du financement de la future gendarmerie de Libourne, le second projet de reconstruction complète, à être annoncé en quelques semaines par l'Etat. Aucun calendrier n'a été annoncé. Mais le maire de Castillon espère la voir ouvrir "dans les deux à trois ans".