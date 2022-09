Gironde : des adolescents percutés par une voiture à un abribus à Sauveterre-de-Guyenne

Peu avant 8h ce mercredi matin, des adolescents ont été percutés par une voiture à un abribus à Sauveterre de Guyenne en Gironde. Selon les premiers éléments, la conductrice de la voiture (âgée de 44 ans) aurait perdu le contrôle de son véhicule, après avoir fait un malaise. La voiture s'est encastrée dans l'abribus faisant 4 blessés. Les deux jeunes gens âgés de 14 et 15 ans ont été transportés dans un état grave au CHU de Bordeaux et à l'hôpital de Langon. La conductrice de la voiture et son passager de 14 ans ont été plus légèrement touchés et transportés à Libourne.