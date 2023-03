Gironde : des policiers agressés à la dague à Bruges

Deux policiers blessés lors d'une intervention à Bruges jeudi matin. Ça s'est passé vers 9h45 rue des colibris, quartier résidentiel de Bruges. La mère de l'homme de 22 ans a appelé le 17 car il menaçait de mettre fin à ses jours. Le jeune homme était sous traitement médical pour des troubles psychiatriques.

Quand la police nationale est arrivée sur place, l'homme les attendait au balcon et leur a jeté des bougies enflammées. Puis il a menacé de s'immoler. Quand les policiers sont parvenus à entrer dans le domicile, le jeune homme les attendait avec une dague (un grand couteau à double tranchant) et a cherché à poignarder un des agents au bras et sous le bras. L'homme a été maitrisé au pistolet à impulsion électrique et amené en garde à vue.

Deux policiers ont été légèrement blessés. Bruno Vincendon secrétaire régional adjoint du syndicat Alternative Police CFDT demande à ce que tous les policiers du 17 en intervention soient équipés de pistolets à impulsion électrique. Selon lui cela a permis d'éviter un drame lors de cette intervention.