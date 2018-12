Gironde : des tags anti-Macron et anti-CRS découverts sur les murs de la gendarmerie de Coutras

Coutras, France

C'est au retour d'une patrouille vers minuit ce jeudi, que les gendarmes de Coutras ont découvert, sur la façade de la brigade, côté rue, plusieurs tags anti-Macron, et anti-CRS et forces de l'ordre plus généralement. Des inscriptions ont également été retrouvées sur des volets et sur un véhicule stationné dans l'enceinte la gendarmerie de Coutras. Les contrevenants seraient passés par dessus le mur.

Une enquête a été ouverte.