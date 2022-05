Gironde : des voleurs de grands crus trahis par une canette d'Ice Tea

Des bouteilles de Château Lacoste-Borie, Lynch-Bages, Quinault-Lenclos ou encore Margaux... Au total, ce sont 2886 bouteilles de grands crus qui ont été dérobées durant la nuit du 18 août 2019 dans un hangar de Villenave-d'Ornon. Les trois voleurs et le receleur présumés comparaissent ce mercredi devant la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux (Jirs).

Les prévenus se surnomment entre eux "Maniac", "Bastos" et "Casper"

Cette nuit-là, dans l'entrepôt d'un négociant en vins de Villenave-d'Ornon, trois voleurs cagoulés et gantés ont du utiliser un transpalette pour emporter une marchandise estimée à 80.000 euros. Six palettes de bouteilles chargées à bord d'un camion volé qui sera retrouvé quelques temps plus tard à Saint-Jean-d'Illac. Certains des grands crus sont retrouvés par les policiers lors des perquisitions aux domiciles des suspects.

Placés sur écoute, les trois voleurs se surnomment entre eux "Maniac", "Bastos" et "Casper". Agés de 36, 39 et 40 ans, ils sont, selon une source proche du dossier, très connus de la police pour des faits de cambriolage.

Vacances à Punta Cana

Aux cours de leurs investigations, les enquêteurs s'étonnent du train de vie des prévenus. Entre des sorties en jet-ski et des vacances à Punta Cana, cette vie "assez confortable" semble en totale inadéquation avec leurs rentrées d'argent constituées des minimas sociaux.

Les suspects contestent tout vol mais l'ADN de certains d'entre eux a été retrouvé dans le hangar cambriolé, notamment sur une canette d'Ice Tea ou encore le transpalette.

Pour expliquer la présence de son empreinte dans l'entrepôt, l'un des prévenus a expliqué aux policiers qu'il s'y était rendu pour prendre une baignoire dont un ami lui avait fait cadeau.