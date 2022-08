Gironde : deux adolescents blessés dont un grièvement lors d'un rodéo urbain au Verdon-sur-Mer

Deux adolescents qui faisaient un rodéo à moto sont entrés en collision ce dimanche après-midi au Verdon-sur-Mer, à la pointe du Médoc. Le choc a eu lieu sur une ligne droite de 5km entre la D1215 et le port de commerce. Un axe interdit d'accès qui est prisé des jeunes motards amateurs. L'un des deux jeunes, âgé de 14 ans, est grièvement touché. Héliporté par le Samu à l'hôpital Pellegrin, il souffre de plusieurs fractures au bassin et au fémur. Son pronostic vital est engagé selon les pompiers. Le second conducteur, âgé de 16 ans, s'en sort avec des égratignures dans le dos.

Une quinzaine de jeunes réunis

"C'est à celui qui va le plus vite, celui qui fait le plus beau tête à queue, lève la roue avant ou roule sur la roue arrière, c'est malheureux parce que ce gamin est très touché", explique le maire Jacky Bidalun, qui s'est rendu sur place dimanche après-midi.

L'accident est survenu sur "une route interdite au public. C'est un chantier du Grand Port maritime de Bordeaux puisque cette route part de la D1215, et aboutit au port de commerce. Il y avait une quinzaine de jeunes, pour la plupart mineurs, qui n'étaient pas du coin, certains étaient torse nu, ce qui n'est pas forcément l'équipement le plus approprié pour faire de la moto", constate l'élu médocain.

Les gendarmes n'étaient pas en mesure, dimanche soir, de préciser si les deux jeunes blessés portaient un casque lors de l'accident. Deux jours auparavant, dans le Val d'Oise, deux enfants ont été gravement blessés par un motard lors d'un rodéo urbain, une pratique interdite par la loi.