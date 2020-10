Gironde : deux blessés graves dans une course de speedway à Morizès

Deux hommes se sont percutés lors d'une course de speedway ce dimanche après-midi à Morizès, dans le sud-Gironde. Ils sont tous les deux dans un état grave. Le premier a été transporté au CHU de Bordeaux et l'autre a été héliporté par Dragon 33 au CH de Langon. Aucun pronostic vital n'est engagé.

Une course de speedway manque de tourner au drame ce dimanche à Morizès, dans le Sud-Gironde. C'est à quelques kilomètres de La Réole. Il s'agit d'une course de motos sur une piste ovale qui se pratique sur terre battue ou cendrée. Deux pilotes se sont heurtés et les conséquences sont importantes. Le premier est un espagnol de 45 ans qui est dans un état grave. Il a été transporté au Centre hospitalier Pasteur de Langon. Le second est un français de 37 ans, lui aussi dans un état grave. Il a été héliporté par Dragon 33 sur le CHU Pellegrin, à Bordeaux.

Leur choc n'était pas frontal et leur pronostic vital n'est pas engagé.