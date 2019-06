Gironde : deux boulangeries cambriolées dans la nuit

Bordeaux, France

Hasard ou non, deux boulangeries situées à plus de 70 kilomètres l'une de l'autre ont été cambriolées dans la nuit de jeudi à vendredi, l'une au Teich et l'autre à Saint-Germain-du-Puch. A chaque fois, les recettes des derniers jours ont été dérobées. Le préjudice monte à 5000 euros pour la première boulangerie, au Teich, et à environ 2000 euros pour la seconde boulangerie, selon la gendarmerie.

Les gendarmes appellent les commerçants à la prudence, et à ne pas conserver de sommes trop importantes au sein de leurs boutiques.