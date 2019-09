Gironde : deux hommes et un chien secourus en mer au large de Lacanau

La préfecture maritime a déclenché une opération de secours ce vendredi après-midi au large de Lacanau. Deux hommes et un chien ont été hélitreuillé en bonne santé par l'armée de l'air après avoir allumé leur balise de détresse.

Lacanau, France

Deux hommes et un chien ont été secourus en mer hier ce vendredi après-midi au large de Lacanau. Ils naviguaient sur un voilier, Le Libertade, à environ 185 kilomètres des côtes et ont déclenché leur balise de détresse vers 14h00.

En cause visiblement : une panne moteur et la crainte de ne pas pouvoir poursuivre leur périple vers l'Espagne. Des navigateurs peu expérimentés qui ont pris peur et prévenu les secours.

C'est un hélicoptère de l'armée de l'air qui est allé les chercher et les a ramené à terre sur la base de Cazaux à La Teste-de-Buch vers 15h00. Les deux hommes, un français de 25 ans et un italien de 50 ans vont bien, leur chien aussi ...

L'assureur du propriétaire du bateau va devoir maintenant prendre en charge le remorquage du bateau.