Deux mineurs de l'agglomération bordelaise de 15 et 16 ans et un adulte ont été interpellés la semaine dernière pour vol avec arme, violence aggravée et tentative de meurtre à Eysines. Les faits remontent au début de cet automne.

A 15 et 16 ans, ils sont interpellés pour un braquage et une tentative de meurtre en Gironde

Deux mineurs de 15 et 16 ans ainsi qu'un adulte les accompagnant ont été interpellés la semaine dernière dans l'agglomération bordelaise et présentés vendredi dernier à un juge d'instruction. Ils ont été arrêtés pour vol à main armée, violence aggravée sur une prostituée, le 7 septembre dernier à Eysines ; et pour tentatives de vol et meurtre lors du braquage d'un bureau de tabac, le 15 octobre à Eysines également. Ils ont été retrouvés par les fonctionnaires de la Brigade de répression du banditisme (BRB) ainsi que ceux de la police judiciaire de Bordeaux.

Celui qui est majeur a été mis en examen pour complicité de vol avec arme pour l'agression de la prostituée et il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors que le plus jeune des mineurs a été mis en examen des chefs de vol avec arme, violence aggravée pour ces deux faits. Les deux mineurs ont été placés en détention provisoire.