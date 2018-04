Un hélicoptère s'est écrasé vers 10h ce jeudi matin, dans les vignes de Lussac, dans le Libournais. Les deux occupants de l'appareil sont décédés sur le coup. Les faits se sont déroulés non loin de l'aérodrome de Libourne - Les Artigues-de-Lussac.

Lussac, France

Selon divers témoignages, l'appareil paraissait "en difficulté", avant de s'écraser à environ deux kilomètres du petit aérodrome des Artigues-de-Lussac ce jeudi, au lieu-dit Malydure, non loin du château du même nom. Les deux occupants de l'appareil sont morts sur le coup, avant l'arrivée des pompiers et des gendarmes. Le pilote serait un homme d'une soixantaine d'années, expérimenté, habitué à proposer des baptêmes de l'air au départ de l’aérodrome des Artigues-de-Lussac. Il possédait à cet effet deux avions. Une panne moteur serait la cause du crash.

Une enquête a été confiée au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de la Direction générale de la Sécurité de l'aviation civile (DGAC).